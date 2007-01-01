Отправляете заявку по электронной почте или оставляете заявку на сайте.
2
Согласование и оплата
Согласовываем макет, материалы. Оплата.
3
Производство
Печать, постпечатная обработка и сборка.
4
Получение
Доставка или получение на складе. Хранение тиража.
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О Нас
"МОСПРИНТ77" работает с 2007 года. За это время мы успели получить бесценный опыт в сфере полиграфических услуг, и приобрести самое новое, технологичное оборудование. С его помощью можно осуществлять полноцветную печать с максимально возможным разрешением, и самое главное – за короткое время. Цифровая печать у нас занимает считанные минуты (максимум – часы), а при оптовых заказах на это уйдет всего 1-2 дня! Офсетная печать при полной загрузки производства занимает 7 дней, что в 2 раза быстрее чем у конкурентов.
Печать буклетови визиток на бархатной бумаге и текстурированном пластике – тренд последних лет. Полиграфия нанесённая на рюкзак, футболку, рубашку и любые другие текстильные изделия будет отлично дополнять ваш имидж.
Этапы проведения работ
Все начинается с концептуальной идеи, которую заказчик хочет воплотить в жизнь. Ваш готовый проект может быть выполнен в самые короткие сроки, а если ему нужна доработка и визуальное воплощение – за это возьмутся наши специалисты. Как правило, печать каталогов, печать на конвертах, блокнот с логотипом, буклет и прочей полиграфической продукции выполняется в три этапа:
✓ Подготовка макета. Его размер, форма и визуальное оформление согласовывается с заказчиком; ✓ Создание цифрового графического проекта. Именно так будет выглядеть нанесенное на материал изображение; ✓ При утверждении проекта заказчиком – непосредственно сама печать; ✓ Послепечатная обработка. Это может быть обрезка, ламинирование, тиснение фольгой, выборочный уф- лак, кашировка, склейка и т.д.
Также «Моспринт77» занимается изготовлением деловой полиграфии. Конверт с логотипом, бланк с логотипом или пакет с логотипом, лифлет с логотипом отлично укрепит ваш имидж среди конкурентов и будет отличным помощником на выставках.
Длительность выполнения заказа будет зависеть от его сложности и объема. Так, печать брошюр займет гораздо меньше времени, чем распечатка объемных журналов и каталогов. В любом случае, мы гарантируем вам оперативность работы, и самые выгодные расценки в городе!