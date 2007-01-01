МОСПРИНТ

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Шаги по работе с вашим заказом
1
Отправка заявки
Отправляете заявку по электронной почте или оставляете заявку на сайте.
2
Согласование и оплата
Согласовываем макет, материалы. Оплата.
3
Производство
Печать, постпечатная обработка и сборка.
4
Получение
Доставка или получение на складе. Хранение тиража.
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О Нас

"МОСПРИНТ77" работает с 2007 года. За это время мы успели получить бесценный опыт в сфере полиграфических услуг, и приобрести самое новое, технологичное оборудование. С его помощью можно осуществлять полноцветную печать с максимально возможным разрешением, и самое главное – за короткое время. Цифровая печать у нас занимает считанные минуты (максимум – часы), а при оптовых заказах на это уйдет всего 1-2 дня! Офсетная печать при полной загрузки производства занимает 7 дней, что в 2 раза быстрее чем у конкурентов.

Какую печатную продукцию можно заказать?

Располагая всеми необходимыми техническими средствами, "МОСПРИНТ77" может осуществлять печать листовок, печать брошюр, печать буклетов, печать визиток, печать открыток, печать календарей, печать конвертов, печать книг, печать папок и прочей полиграфии – как в единичных экземплярах, так и крупными оптовыми партиями. У нас же можно заказать и более сложные виды печатной продукции: каталоги, визитки, наклейки, бейджи, брошюры, календари, журналы, плакаты, репродукции и т.д.

Мы можем наносить изображения не только на бумагу и картон, но также на пластик, текстиль, древесину, стекло. В список наших постоянных услуг входят:

✓ офсетная печать;
✓ цифровая печать;
✓ лазерная гравировка;
✓ вышивка;
✓ широкоформатная печать;
✓ тампопечать;
✓ заливка смолой;
✓ кашировка;
✓ послепечатная обработка.

Печать буклетов и визиток на бархатной бумаге и текстурированном пластике – тренд последних лет. Полиграфия нанесённая на рюкзак, футболку, рубашку и любые другие текстильные изделия будет отлично дополнять ваш имидж.

Этапы проведения работ

Все начинается с концептуальной идеи, которую заказчик хочет воплотить в жизнь. Ваш готовый проект может быть выполнен в самые короткие сроки, а если ему нужна доработка и визуальное воплощение – за это возьмутся наши специалисты. Как правило, печать каталогов, печать на конвертах, блокнот с логотипом, буклет и прочей полиграфической продукции выполняется в три этапа:

✓ Подготовка макета. Его размер, форма и визуальное оформление согласовывается с заказчиком;
✓ Создание цифрового графического проекта. Именно так будет выглядеть нанесенное на материал изображение;
✓ При утверждении проекта заказчиком – непосредственно сама печать;
✓ Послепечатная обработка. Это может быть обрезка, ламинирование, тиснение фольгой, выборочный уф- лак, кашировка, склейка и т.д.

Также «Моспринт77» занимается изготовлением деловой полиграфии. Конверт с логотипом, бланк с логотипом или пакет с логотипом, лифлет с логотипом отлично укрепит ваш имидж среди конкурентов и будет отличным помощником на выставках.

Длительность выполнения заказа будет зависеть от его сложности и объема. Так, печать брошюр займет гораздо меньше времени, чем распечатка объемных журналов и каталогов. В любом случае, мы гарантируем вам оперативность работы, и самые выгодные расценки в городе!