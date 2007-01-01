О Нас



"МОСПРИНТ77" работает с 2007 года. За это время мы успели получить бесценный опыт в сфере полиграфических услуг, и приобрести самое новое, технологичное оборудование. С его помощью можно осуществлять полноцветную печать с максимально возможным разрешением, и самое главное – за короткое время. Цифровая печать у нас занимает считанные минуты (максимум – часы), а при оптовых заказах на это уйдет всего 1-2 дня! Офсетная печать при полной загрузки производства занимает 7 дней, что в 2 раза быстрее чем у конкурентов.

Какую печатную продукцию можно заказать?

Располагая всеми необходимыми техническими средствами, "МОСПРИНТ77" может осуществлять

Мы можем наносить изображения не только на бумагу и картон, но также на пластик, текстиль, древесину, стекло. В список наших постоянных услуг входят:

✓ офсетная печать;

✓ цифровая печать;

✓ лазерная гравировка;

✓ вышивка;

✓ широкоформатная печать;

✓ тампопечать;

✓ заливка смолой;

✓ кашировка;

✓ послепечатная обработка.